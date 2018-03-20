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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3032303330343035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:играем с 4мя хавбэками


:?:
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:07

  Support BForward написав:План докапіталізації вже підписаний НБУ.
Можно выдохнуть? Не подведите - я подставлю пол-плеча. :)
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:12

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:pport BForward, дякую за інфо.
На скільки слід докапіталізуватись банці щоб Н2 був 10%?


Вся офіційна інформація буде на наступному тижні. План докапіталізації вже підписаний НБУ.

Що дідЯ вже підписав, це позитив.
Але ж бачите як нелегко працювати банці в році 2018?
Захцянки НБУ привели до того що депопортфель тане.
Заробітна плата персоналу недостатня...кращі кадри звільняються.
Плани по кредопортфелі не виконуються.
За 2 місяці року 2018 віємний фінансовий результат.
План докапіталізації міг вже бути неактуальним.
Тому і виникає запитання скільки слід занести щоб щоб було 10% Н2?
До речі, шановний зам. к-7 каже що сума докапіталізації вже лежить в закромах.
Лишилось лише оголосити випуск акцій і викупити їх.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:13

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, дякую за інфо.
На скільки слід докапіталізуватись банці щоб Н2 був 10%?


..а про це представник червноніючи промовчав :mrgreen: ..бо сказати нічого , а все інше про докапіталізацію- то все бла бла бла :roll:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:14

  V2 написав:
  clientage написав:играем с 4мя хавбэками


:?:

В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:17

  octopus написав:
  Support BForward написав:План докапіталізації вже підписаний НБУ.
Можно выдохнуть? Не подведите - я подставлю пол-плеча. :)

Під який прОцент?
Але спочатку...хоча б з планом слід ознайомитись. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:46

Смерть скунсу! :P Ховали скунса, порвали всі баяни... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:07

Козак-характерник
Хай живе!
Цікаві продукти, клієнтоорієнтована підтримка та й конкуренція банківський системі не завадить ;)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:09

  V2 написав:Козак-характерник
Хай живе!
Цікаві продукти, клієнтоорієнтована підтримка та й конкуренція банківський системі не завадить ;)


Якщо Козака тут нема - буде банка жити :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:10

  V2 написав:Козак-характерник
Хай живе!
Цікаві продукти, клієнтоорієнтована підтримка та й конкуренція банківський системі не завадить ;)

Стовочки не айс....я вийшов в лютому.
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lov2108
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