RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3033303430353036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:54

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:
  clientage написав:играем с 4мя хавбэками


:?:

В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.
Тре закривати такі відділення.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13027
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:55

  Квесторе_поверніться написав:Як на мене банку слід пожаліти.
По великому рахунку Фарс жертва анексії і агресії пу по відношенню до Неньки України.
Справи Таріко в Московії йдуть не важно як результат санкцій.
Банка в Україні залишилась по суті без підтримки.
НБУ насів зі своїми захцянками.
Так і прийшли до мінусу 229 млн грн в капіталі.
Слід надіятись на реалізацію плану по спасінню... який лише через тиждень покажуть імярекам.
А сало нужно перепрятать
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13027
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3033303430353036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, unlock, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5477, 5478, 5479
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
54781 7061948
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 19:15
Viteos
Банк Глобус 1 ... 300, 301, 302
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3016 419916
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 19:01
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 534, 535, 536
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5358 1321006
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 16:57
Scholar
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54782)
21.03.2018 19:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.