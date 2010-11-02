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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:54
Квесторе_поверніться написав:
В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.
Тре закривати такі відділення.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:55
Квесторе_поверніться написав:
Як на мене банку слід пожаліти.
По великому рахунку Фарс жертва анексії і агресії пу по відношенню до Неньки України.
Справи Таріко в Московії йдуть не важно як результат санкцій.
Банка в Україні залишилась по суті без підтримки.
НБУ насів зі своїми захцянками.
Так і прийшли до мінусу 229 млн грн в капіталі.
Слід надіятись на реалізацію плану по спасінню... який лише через тиждень покажуть імярекам.
А сало нужно перепрятать
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:26
Квесторе_поверніться написав:
В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.
це де така веліколєпная четвірка?
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greenozon
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:32
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.
це де така веліколєпная четвірка?
На західних теренах...а у Вас які розклади?
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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