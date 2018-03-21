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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3034303530363037>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:54

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:
  clientage написав:играем с 4мя хавбэками


:?:

В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.
Тре закривати такі відділення.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:55

  Квесторе_поверніться написав:Як на мене банку слід пожаліти.
По великому рахунку Фарс жертва анексії і агресії пу по відношенню до Неньки України.
Справи Таріко в Московії йдуть не важно як результат санкцій.
Банка в Україні залишилась по суті без підтримки.
НБУ насів зі своїми захцянками.
Так і прийшли до мінусу 229 млн грн в капіталі.
Слід надіятись на реалізацію плану по спасінню... який лише через тиждень покажуть імярекам.
А сало нужно перепрятать
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.


це де така веліколєпная четвірка?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:32

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.


це де така веліколєпная четвірка?

На західних теренах...а у Вас які розклади?
Квесторе_поверніться
 
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Читал их отчёт за прошлые кварталы 17 года... 100 лимонов были выплачены команде наблюдательного совета Форварда - живут и не парятся проблемами!
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:17

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.


це де така веліколєпная четвірка?

Амерзітєльна четвірка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:25

  Квесторе_поверніться написав:Під який прОцент?
Але спочатку...хоча б з планом слід ознайомитись. :oops:

1) Под 15% на депозитке - для меня очень удобно.
2) Согласен.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:27

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.

це де така веліколєпная четвірка?
В Харькове тоже на это похоже ... :)
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:34

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:
  clientage написав:играем с 4мя хавбэками


:?:

В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.



...а зачем больше содержать? Что бы чаи гоняли и покупки обсуждали?
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Через какое время деньги возвращаются обратно на карту "Авторская", по причине возврата товара обратно в магазин? Пошел 11 рабочий день..Денег на карте нет.
envyme1
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