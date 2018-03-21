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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:30
envyme1 написав:
Через какое время деньги возвращаются обратно на карту "Авторская", по причине возврата товара обратно в магазин? Пошел 11 рабочий день..Денег на карте нет.
Зависит на 100% от магазина
Щось мені з ТАС "щастить"
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