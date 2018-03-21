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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:30
envyme1 написав:
Через какое время деньги возвращаются обратно на карту "Авторская", по причине возврата товара обратно в магазин? Пошел 11 рабочий день..Денег на карте нет.
Зависит на 100% от магазина
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 06:49
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.
це де така веліколєпная четвірка?
На західних теренах...а у Вас які розклади?
У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).
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