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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3034303530363037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:30

  envyme1 написав:Через какое время деньги возвращаются обратно на карту "Авторская", по причине возврата товара обратно в магазин? Пошел 11 рабочий день..Денег на карте нет.

Зависит на 100% от магазина
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 06:49

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.


це де така веліколєпная четвірка?

На західних теренах...а у Вас які розклади?

У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).
guntherhouse777
 
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