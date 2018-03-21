Зависит на 100% от магазина
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:30
Зависит на 100% от магазина
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 22 бер, 2018 06:49
У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:29
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напомните пожалуйста какие существуют лимиты по карте "Депозитка" на внешние переводы через ИБ по умолчанию, возможность их изменения через КЦ, и отсутствие комиссии.
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