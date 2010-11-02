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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:30
envyme1 написав:
Через какое время деньги возвращаются обратно на карту "Авторская", по причине возврата товара обратно в магазин? Пошел 11 рабочий день..Денег на карте нет.
Зависит на 100% от магазина
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 06:49
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.
це де така веліколєпная четвірка?
На західних теренах...а у Вас які розклади?
У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).
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guntherhouse777
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:29
Support BForward
напомните пожалуйста какие существуют лимиты по карте "Депозитка" на внешние переводы через ИБ по умолчанию, возможность их изменения через КЦ, и отсутствие комиссии.
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Lost
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:45
guntherhouse777 написав:
У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).
"У нас" это где? На Саксаганского, 105?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:50
-VICTOR- написав:
..бо сказати нічого
так, не йому вирішувати, такі рішення правління не приймає
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:17
Lost написав:Support BForward
напомните пожалуйста какие существуют лимиты по карте "Депозитка" на внешние переводы через ИБ по умолчанию, возможность их изменения через КЦ, и отсутствие комиссии.
Ссылка
Support BForward написав:
Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
Комиссии нет, поднять лимит нельзя.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:31
lubopytnaya написав: guntherhouse777 написав:
У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).
"У нас" это где? На Саксаганского, 105?
Запоріжжя наче
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casper12
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:52
casper12 написав: lubopytnaya написав: guntherhouse777 написав:
У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).
"У нас" это где? На Саксаганского, 105?
Запоріжжя наче
Так
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guntherhouse777
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:15
Lost написав:Support BForward
напомните пожалуйста какие существуют лимиты по карте "Депозитка" на внешние переводы через ИБ по умолчанию, возможность их изменения через КЦ, и отсутствие комиссии.
Добрый день, Lost!
Переводить средства с карточного счета на счета, открытые в других организациях можно без ограничений. Комиссия отсутствует. Регламент операций в Интернет-банке размещен по ссылке: http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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