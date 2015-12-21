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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3034303530363037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:30

  envyme1 написав:Через какое время деньги возвращаются обратно на карту "Авторская", по причине возврата товара обратно в магазин? Пошел 11 рабочий день..Денег на карте нет.

Зависит на 100% от магазина
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 06:49

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:В відділеннях полишали 4 рабів: зав, зам, економіст і касир.


це де така веліколєпная четвірка?

На західних теренах...а у Вас які розклади?

У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:29

Support BForward
напомните пожалуйста какие существуют лимиты по карте "Депозитка" на внешние переводы через ИБ по умолчанию, возможность их изменения через КЦ, и отсутствие комиссии.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:45

  guntherhouse777 написав:У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).

"У нас" это где? На Саксаганского, 105? :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  -VICTOR- написав:..бо сказати нічого


так, не йому вирішувати, такі рішення правління не приймає
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:17

  Lost написав:Support BForward
напомните пожалуйста какие существуют лимиты по карте "Депозитка" на внешние переводы через ИБ по умолчанию, возможность их изменения через КЦ, и отсутствие комиссии.

  Support BForward написав:Ліміт для розрахунків в Інтернеті - 1000 грн на добу.
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Комиссии нет, поднять лимит нельзя.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

lubopytnaya написав:
  guntherhouse777 написав:У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).

"У нас" это где? На Саксаганского, 105? :)
Запоріжжя наче
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:52

  casper12 написав:
lubopytnaya написав:
  guntherhouse777 написав:У нас "по богатому"- зав., зам., 3 менегера и 2 кассира. Да Еще кто то там в комнатушке закрытой постоянно сидит).

"У нас" это где? На Саксаганского, 105? :)
Запоріжжя наче

Так
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:15

  Lost написав:Support BForward
напомните пожалуйста какие существуют лимиты по карте "Депозитка" на внешние переводы через ИБ по умолчанию, возможность их изменения через КЦ, и отсутствие комиссии.


Добрый день, Lost!
Переводить средства с карточного счета на счета, открытые в других организациях можно без ограничений. Комиссия отсутствует. Регламент операций в Интернет-банке размещен по ссылке: http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:56

Зачем выдавать этот кусок пластика езипей? Люди эго активировать невозможно
ruslanbabenko1993
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