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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:30
Да все норм активируется. Нужен для ввода денег через терминалы ИЗИПЕЙ
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:07
Support BForward написав: Lost написав:Support BForward
напомните пожалуйста какие существуют лимиты по карте "Депозитка" на внешние переводы через ИБ по умолчанию, возможность их изменения через КЦ, и отсутствие комиссии.
Добрый день, Lost!
Переводить средства с карточного счета на счета, открытые в других организациях можно без ограничений. Комиссия отсутствует. Регламент операций в Интернет-банке размещен по ссылке: http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
На свой счет в другом банке не бесплатно - 3 или 4 грн.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 05:27
Інкогніто,
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 05:53
И что там за "зміни до Умов надання та обслуговування платіжних карток" с 26.03?
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guntherhouse777
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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