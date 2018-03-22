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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3035303630373038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:30

Да все норм активируется. Нужен для ввода денег через терминалы ИЗИПЕЙ
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:07

  Support BForward написав:
  Lost написав:Support BForward
напомните пожалуйста какие существуют лимиты по карте "Депозитка" на внешние переводы через ИБ по умолчанию, возможность их изменения через КЦ, и отсутствие комиссии.


Добрый день, Lost!
Переводить средства с карточного счета на счета, открытые в других организациях можно без ограничений. Комиссия отсутствует. Регламент операций в Интернет-банке размещен по ссылке: http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf


На свой счет в другом банке не бесплатно - 3 или 4 грн.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 05:27

Інкогніто,
Бесплатно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 05:53

И что там за "зміни до Умов надання та обслуговування платіжних карток" с 26.03?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите, пожалуйста, как получить полную выписку по кредитной карте Выручалка? В интернет-банкинге показывает не все операции по карте. Обязательно идти в отделение или можно как-то по звонку заказать на емейл?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, кто что думает по вопросу отрицательного капитала? Я как-то так в суе :) вывел все оперативные, но депо по понятным причинам остался. Что теперь? Если к примеру папик с рашки пополнит или нбу подмогнет - будут вообще какие-то сообщения об этом факте?
Mutabor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:23

  Mutabor написав:Коллеги, кто что думает по вопросу отрицательного капитала? Я как-то так в суе :) вывел все оперативные, но депо по понятным причинам остался. Что теперь? Если к примеру папик с рашки пополнит или нбу подмогнет - будут вообще какие-то сообщения об этом факте?

Папик с рашки не подмогнёт - у него там засада полная, будут изыскивать внутренние резервы
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:21

  Mutabor написав:Коллеги, кто что думает по вопросу отрицательного капитала? Я как-то так в суе :) вывел все оперативные, но депо по понятным причинам остался. Что теперь? Если к примеру папик с рашки пополнит или нбу подмогнет - будут вообще какие-то сообщения об этом факте?

Банка має оголосити про випуск додаткової емісії акцій.
Потім ці акції викупити.
Потім НБУ їх зарахує в статутник.
Потім банка порахує Н2, якщо менше 10% - банка проблемна.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:23

  бульбик написав:
  Mutabor написав:Коллеги, кто что думает по вопросу отрицательного капитала? Я как-то так в суе :) вывел все оперативные, но депо по понятным причинам остался. Что теперь? Если к примеру папик с рашки пополнит или нбу подмогнет - будут вообще какие-то сообщения об этом факте?

Папик с рашки не подмогнёт - у него там засада полная, будут изыскивать внутренние резервы

Ага...Таріко затіяв якусь хитру гру не виплативши 7,2 млн дол. % буржуїнам що колись фондували Руський Стандарт в Московії.
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