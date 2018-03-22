Коллеги, подскажите, пожалуйста, как получить полную выписку по кредитной карте Выручалка? В интернет-банкинге показывает не все операции по карте. Обязательно идти в отделение или можно как-то по звонку заказать на емейл?
Коллеги, кто что думает по вопросу отрицательного капитала? Я как-то так в суе вывел все оперативные, но депо по понятным причинам остался. Что теперь? Если к примеру папик с рашки пополнит или нбу подмогнет - будут вообще какие-то сообщения об этом факте?
Mutabor написав:Коллеги, кто что думает по вопросу отрицательного капитала? Я как-то так в суе вывел все оперативные, но депо по понятным причинам остался. Что теперь? Если к примеру папик с рашки пополнит или нбу подмогнет - будут вообще какие-то сообщения об этом факте?
Папик с рашки не подмогнёт - у него там засада полная, будут изыскивать внутренние резервы
Mutabor написав:Коллеги, кто что думает по вопросу отрицательного капитала? Я как-то так в суе вывел все оперативные, но депо по понятным причинам остался. Что теперь? Если к примеру папик с рашки пополнит или нбу подмогнет - будут вообще какие-то сообщения об этом факте?
Банка має оголосити про випуск додаткової емісії акцій. Потім ці акції викупити. Потім НБУ їх зарахує в статутник. Потім банка порахує Н2, якщо менше 10% - банка проблемна.
Mutabor написав:Коллеги, кто что думает по вопросу отрицательного капитала? Я как-то так в суе вывел все оперативные, но депо по понятным причинам остался. Что теперь? Если к примеру папик с рашки пополнит или нбу подмогнет - будут вообще какие-то сообщения об этом факте?
Папик с рашки не подмогнёт - у него там засада полная, будут изыскивать внутренние резервы
Ага...Таріко затіяв якусь хитру гру не виплативши 7,2 млн дол. % буржуїнам що колись фондували Руський Стандарт в Московії.