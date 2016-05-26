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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:24
Lov2108, так ліквідності мають достатньо. Можуть відтоки собі дозволити.
Одночасно мають старі кредити підштовхнути, щоб швидше повертали. Можна буде з резерву троха повертати. Ось так органічно активи і пасиви будуть зменшуватись...менше можна буде в статутник закидати.
НБУ дуже пильно стежить...миша, тобто гривня не прошмигне.
А акції має Таріко викупити...ніхто більше не викупить.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:12
Квесторе_поверніться написав:Lov2108
, так ліквідності мають достатньо. Можуть відтоки собі дозволити.
Одночасно мають старі кредити підштовхнути, щоб швидше повертали. Можна буде з резерву троха повертати. Ось так органічно активи і пасиви будуть зменшуватись...менше можна буде в статутник закидати.
НБУ дуже пильно стежить...миша, тобто гривня не прошмигне.
А акції має Таріко викупити...ніхто більше не викупить.
Американсько-єврейські інвестори ж є...
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:22
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:Lov2108
, так ліквідності мають достатньо. Можуть відтоки собі дозволити.
Одночасно мають старі кредити підштовхнути, щоб швидше повертали. Можна буде з резерву троха повертати. Ось так органічно активи і пасиви будуть зменшуватись...менше можна буде в статутник закидати.
НБУ дуже пильно стежить...миша, тобто гривня не прошмигне.
А акції має Таріко викупити...ніхто більше не викупить.
Американсько-єврейські інвестори ж є...
Ага...йшли йшли і не дійшли.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:25
Цікаво буде подивитись ще звіт Фарса за 1 квартал року 2018 як він спрацював під пресингом НБУ.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:02
Квесторе_поверніться написав:Цікаво буде подивитись ще звіт Фарса за 1 квартал року 2018 як він спрацював під пресингом НБУ.
Є всі шанси шо цкунц до звітноі дати не доживе
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korovas2
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