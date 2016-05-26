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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3036303730383039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:24

Lov2108, так ліквідності мають достатньо. Можуть відтоки собі дозволити.
Одночасно мають старі кредити підштовхнути, щоб швидше повертали. Можна буде з резерву троха повертати. Ось так органічно активи і пасиви будуть зменшуватись...менше можна буде в статутник закидати.
НБУ дуже пильно стежить...миша, тобто гривня не прошмигне.
А акції має Таріко викупити...ніхто більше не викупить.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:12

  Квесторе_поверніться написав:Lov2108, так ліквідності мають достатньо. Можуть відтоки собі дозволити.
Одночасно мають старі кредити підштовхнути, щоб швидше повертали. Можна буде з резерву троха повертати. Ось так органічно активи і пасиви будуть зменшуватись...менше можна буде в статутник закидати.
НБУ дуже пильно стежить...миша, тобто гривня не прошмигне.
А акції має Таріко викупити...ніхто більше не викупить.
Американсько-єврейські інвестори ж є...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:22

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Lov2108, так ліквідності мають достатньо. Можуть відтоки собі дозволити.
Одночасно мають старі кредити підштовхнути, щоб швидше повертали. Можна буде з резерву троха повертати. Ось так органічно активи і пасиви будуть зменшуватись...менше можна буде в статутник закидати.
НБУ дуже пильно стежить...миша, тобто гривня не прошмигне.
А акції має Таріко викупити...ніхто більше не викупить.
Американсько-єврейські інвестори ж є...

Ага...йшли йшли і не дійшли. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:25

Цікаво буде подивитись ще звіт Фарса за 1 квартал року 2018 як він спрацював під пресингом НБУ.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:Цікаво буде подивитись ще звіт Фарса за 1 квартал року 2018 як він спрацював під пресингом НБУ.

Є всі шанси шо цкунц до звітноі дати не доживе
korovas2
 
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