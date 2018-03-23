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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:10
Smitten написав:... Так что лето будет сложным.
літо це доволі оптимістично
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casper12
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:12
Smitten написав:
В прошлом году были ну очень заманчивые ставки, за 3-4 2017 кварталы портфель физиков прирос на 390млн. Это весьма прилично. И теперь эти договора заканчиваются а ставки совсем не те. Так что лето будет сложным.
А підняти ставки...як такий хід?
Чи зразу ж накажуть за такий фортель ТА?
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:13
casper12 написав:
Smitten написав:... Так что лето будет сложным.
літо це доволі оптимістично
Ваш оптимізм вичерпується весною?
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:28
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:29
Квесторе_поверніться написав: Smitten написав:
В прошлом году были ну очень заманчивые ставки, за 3-4 2017 кварталы портфель физиков прирос на 390млн. Это весьма прилично. И теперь эти договора заканчиваются а ставки совсем не те. Так что лето будет сложным.
А підняти ставки...як такий хід?
Чи зразу ж накажуть за такий фортель ТА?
другие практикуют
выплату КБ за внесение денег на депозитный счет
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