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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3037303830393040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Smitten написав:... Так что лето будет сложным.

літо це доволі оптимістично
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:12

  Smitten написав:В прошлом году были ну очень заманчивые ставки, за 3-4 2017 кварталы портфель физиков прирос на 390млн. Это весьма прилично. И теперь эти договора заканчиваются а ставки совсем не те. Так что лето будет сложным.

А підняти ставки...як такий хід?
Чи зразу ж накажуть за такий фортель ТА?
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:13

  casper12 написав:
Smitten написав:... Так что лето будет сложным.

літо це доволі оптимістично

Ваш оптимізм вичерпується весною?
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:28

Показники діяльності банки щомісячно публікують
http://www.forward-bank.com/about/activ ... ruary2018/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Smitten написав:В прошлом году были ну очень заманчивые ставки, за 3-4 2017 кварталы портфель физиков прирос на 390млн. Это весьма прилично. И теперь эти договора заканчиваются а ставки совсем не те. Так что лето будет сложным.

А підняти ставки...як такий хід?
Чи зразу ж накажуть за такий фортель ТА?

другие практикуют
выплату КБ за внесение денег на депозитный счет
J
 
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