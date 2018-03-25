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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:10
Smitten написав:... Так что лето будет сложным.
літо це доволі оптимістично
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casper12
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:12
Smitten написав:
В прошлом году были ну очень заманчивые ставки, за 3-4 2017 кварталы портфель физиков прирос на 390млн. Это весьма прилично. И теперь эти договора заканчиваются а ставки совсем не те. Так что лето будет сложным.
А підняти ставки...як такий хід?
Чи зразу ж накажуть за такий фортель ТА?
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:13
casper12 написав:
Smitten написав:... Так что лето будет сложным.
літо це доволі оптимістично
Ваш оптимізм вичерпується весною?
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:28
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:29
Квесторе_поверніться написав: Smitten написав:
В прошлом году были ну очень заманчивые ставки, за 3-4 2017 кварталы портфель физиков прирос на 390млн. Это весьма прилично. И теперь эти договора заканчиваются а ставки совсем не те. Так что лето будет сложным.
А підняти ставки...як такий хід?
Чи зразу ж накажуть за такий фортель ТА?
другие практикуют
выплату КБ за внесение денег на депозитный счет
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Додано: Суб 24 бер, 2018 18:13
Коллеги, а не подскажете, никто не помнит какие-то акции в том году у банка, за которые возвращали какую-то часть денег? Взял справку о доходах за тот год, помимо кэшбека есть сумма от банка до 300грн, не понятная совсем. При этом сама карта была открыта намного позже.
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Mutabor
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Додано: Суб 24 бер, 2018 18:35
Mutabor написав:
Коллеги, а не подскажете, никто не помнит какие-то акции в том году у банка, за которые возвращали какую-то часть денег? Взял справку о доходах за тот год, помимо кэшбека есть сумма от банка до 300грн, не понятная совсем. При этом сама карта была открыта намного позже.
була акція "вільне поповнення". десь у серпні-вересні. повертали 1,5% від суми поповнення депозитки.
були ж часи
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casper12
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:31
casper12 написав: Mutabor написав:
Коллеги, а не подскажете, никто не помнит какие-то акции в том году у банка, за которые возвращали какую-то часть денег? Взял справку о доходах за тот год, помимо кэшбека есть сумма от банка до 300грн, не понятная совсем. При этом сама карта была открыта намного позже.
була акція "вільне поповнення". десь у серпні-вересні. повертали 1,5% від суми поповнення депозитки.
були ж часи
Спасибо! наверное оно и есть.
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Mutabor
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11
Support BForward
Support BForward написав: casper12 написав:Support BForward
1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"?
2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?
Добрий день, casper12!
На оформлення Депозитки обмеження не встановлені.
Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінниці, Запоріжжі, Харкові.
"дякую" дуже за дезінформацію та згаяний мною час.
з практики:
1. більше одніє картки "депозитка" не відкривають;
2. перевипуск можливий у точці продажу.
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casper12
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:55
casper12 написав:Support BForward
"дякую" дуже за дезінформацію та згаяний мною час.
з практики:
1. більше одніє картки "депозитка" не відкривають;
2. перевипуск можливий у точці продажу.
В последнее время банк особенно "ценит" время клиентов в контексте продукта "Депозитка"
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