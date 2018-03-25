RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3038303930403041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:20

  casper12 написав:
  Support BForward написав:
  casper12 написав:Support BForward
1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"?
2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?


Добрий день, casper12!
На оформлення Депозитки обмеження не встановлені.
Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінниці, Запоріжжі, Харкові.


Support BForward
"дякую" дуже за дезінформацію та згаяний мною час. :evil:
з практики:
1. більше одніє картки "депозитка" не відкривають;
2. перевипуск можливий у точці продажу.


Добрий день, casper12!
Приношу свои извинения. Еще раз уточню информацию у коллег и дам Вам обратную связь.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3038303930403041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, BBC, Gost2013, liliya_logical, Охотник на деньги, slasva і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5493, 5494, 5495
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
54944 7081079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 13:03
clientage
А-Банк 1 ... 977, 978, 979
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9781 1398245
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 10:21
kontik
ВТБ Банк 1 ... 1269, 1270, 1271
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12700 2459077
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 10:13
LuckyG
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2320)
26.03.2018 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.