casper12 написав:Support BForward 1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"? 2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?
Добрий день, casper12! На оформлення Депозитки обмеження не встановлені. Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінниці, Запоріжжі, Харкові.
Support BForward "дякую" дуже за дезінформацію та згаяний мною час. з практики: 1. більше одніє картки "депозитка" не відкривають; 2. перевипуск можливий у точці продажу.
Добрий день, casper12! Приношу свои извинения. Еще раз уточню информацию у коллег и дам Вам обратную связь.
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