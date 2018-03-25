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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3038303930403041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:20

  casper12 написав:
  Support BForward написав:
  casper12 написав:Support BForward
1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"?
2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?


Добрий день, casper12!
На оформлення Депозитки обмеження не встановлені.
Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінниці, Запоріжжі, Харкові.


Support BForward
"дякую" дуже за дезінформацію та згаяний мною час. :evil:
з практики:
1. більше одніє картки "депозитка" не відкривають;
2. перевипуск можливий у точці продажу.


Добрий день, casper12!
Приношу свои извинения. Еще раз уточню информацию у коллег и дам Вам обратную связь.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банк "Форвард" (Forward Bank) направляет на увеличение уставного капитала 663 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года уставный капитал банка составлял 540,75 млн грн.

По данным НБУ на 1 марта, банк "Форвард" имел отрицательный регулятивный капитал "минус" 229,22 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3057773
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:17

  бульбик написав:Банк "Форвард" (Forward Bank) направляет на увеличение уставного капитала 663 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года уставный капитал банка составлял 540,75 млн грн.

По данным НБУ на 1 марта, банк "Форвард" имел отрицательный регулятивный капитал "минус" 229,22 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3057773

Вот когда кто-то купит эти акции - тогда и направит.
А пока...
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Их акции кроме как им самим больше никому не нужны:) Так что выкупать будут сами:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:46

Support BForward

На оформление карты «Депозитка» действительно есть ограничение – не больше 1 карты.
Что касается перевыпуска, то данный продукт продается через мини-офисы в 3-х регионах - Винницкой, Харьковской, Запорожской областях. К сожалению, в мини-офисах не осуществляется.
Для перевыпуска карты необходимо обратиться на отделение или офис. Клиент должен написать заявление на перевыпуск, а заказать карту можно в мини-офис(универсальную ).
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:49

  бульбик написав:Банк "Форвард" (Forward Bank) направляет на увеличение уставного капитала 663 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года уставный капитал банка составлял 540,75 млн грн.

По данным НБУ на 1 марта, банк "Форвард" имел отрицательный регулятивный капитал "минус" 229,22 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3057773

Ось і оголошення яке шановний Представник обіцяв на кінець тижня.
Якщо розглядати варіант, що акції на 1 червня року 2018 будуть викуплені.
При цьому рівень падіння регулятивного капіталу збереже темпи січня і лютого то норматив 10% адекватності капіталу не буде забезпечений. Якщо ще долити 175 млн до 1 серпня року 2018 - норматив буде забезпечений.
Думаю в тому сенс цих двох траншів.
Залишилось почекати до 1 червня...є надія що і в НБУ буде терпіння.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Залишилось почекати до 1 червня...є надія що і в НБУ буде терпіння.

думаете дедЯ не такая злюка как тётушка Го?
Да и такой заступницы как у ПтБ у них нет :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:05

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Залишилось почекати до 1 червня...є надія що і в НБУ буде терпіння.

думаете дедЯ не такая злюка как тётушка Го?
Да и такой заступницы как у ПтБ у них нет :(

ДідЯша має дати указівку Катерині пильно стежити за банкою щоб не було спроб виводу капіталу. В цей час Таріко нехай акумулює 488 млн грн....оголошує випуск акцій і викупляє їх. Справиться до 1 червня банка буде жити а ні... :cry:
Квесторе_поверніться
 
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