casper12 написав:Support BForward 1. чи може один клієнт оформити більше однієї картки "депозитка"? 2. зробити перевипуск картки "депозитка" за ініціативою клієнта можна тільки у точці продажу чи у відділенні також?
Добрий день, casper12! На оформлення Депозитки обмеження не встановлені. Перевипуск депозитки тільки у відділенні банку у Вінниці, Запоріжжі, Харкові.
Support BForward "дякую" дуже за дезінформацію та згаяний мною час. з практики: 1. більше одніє картки "депозитка" не відкривають; 2. перевипуск можливий у точці продажу.
Добрий день, casper12! Приношу свои извинения. Еще раз уточню информацию у коллег и дам Вам обратную связь.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Банк "Форвард" (Forward Bank) направляет на увеличение уставного капитала 663 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.
"Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.
По данным НБУ, на 1 января 2018 года уставный капитал банка составлял 540,75 млн грн.
бульбик написав:Банк "Форвард" (Forward Bank) направляет на увеличение уставного капитала 663 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.
"Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.
По данным НБУ, на 1 января 2018 года уставный капитал банка составлял 540,75 млн грн.
На оформление карты «Депозитка» действительно есть ограничение – не больше 1 карты. Что касается перевыпуска, то данный продукт продается через мини-офисы в 3-х регионах - Винницкой, Харьковской, Запорожской областях. К сожалению, в мини-офисах не осуществляется. Для перевыпуска карты необходимо обратиться на отделение или офис. Клиент должен написать заявление на перевыпуск, а заказать карту можно в мини-офис(универсальную ).
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
бульбик написав:Банк "Форвард" (Forward Bank) направляет на увеличение уставного капитала 663 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.
"Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.
По данным НБУ, на 1 января 2018 года уставный капитал банка составлял 540,75 млн грн.
Ось і оголошення яке шановний Представник обіцяв на кінець тижня. Якщо розглядати варіант, що акції на 1 червня року 2018 будуть викуплені. При цьому рівень падіння регулятивного капіталу збереже темпи січня і лютого то норматив 10% адекватності капіталу не буде забезпечений. Якщо ще долити 175 млн до 1 серпня року 2018 - норматив буде забезпечений. Думаю в тому сенс цих двох траншів. Залишилось почекати до 1 червня...є надія що і в НБУ буде терпіння.
Квесторе_поверніться написав:Залишилось почекати до 1 червня...є надія що і в НБУ буде терпіння.
думаете дедЯ не такая злюка как тётушка Го? Да и такой заступницы как у ПтБ у них нет
ДідЯша має дати указівку Катерині пильно стежити за банкою щоб не було спроб виводу капіталу. В цей час Таріко нехай акумулює 488 млн грн....оголошує випуск акцій і викупляє їх. Справиться до 1 червня банка буде жити а ні...