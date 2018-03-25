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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3039304030413042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:19

  abc111 написав:...до лета раслабон?

Заказная реклама. Кто вообще слышал про "комиссию по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков"? :shock: Боюсь casper12 был прав насчет излишнего оптимизма про лето.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чисто заказная фигонь.. Надуманный иксПЭРД из надуманной комисии. Лучше б бабло на что-то толковое потратили...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:30

  abc111 написав:https://ukranews.com/news/554584-uvelychenye-kapytala-uluchshyt-normatyvnye-pokazately-forward-bank-vytalyy-shapran

...до лета раслабон?

Нерви як натянута струна...Шапран не зовсім в темі банки.
Цитата
В перспективе 6-12 месяцев я бы присмотрелся к депозитным предложениям этого банка, поскольку он сможет делать интересные предложения вкладчикам", — сказал эксперт.
------
Фарс записаний до банок з іноземним капіталом...і Катерина заставляє ставки по депо таких банок опускати нижче середніх по ринку.
Так що цікавих пропозицій швидше за все не буде. :(
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:57

http://www.forward-bank.com/press-cente ... 3-mln-grn/
Вже і на своєму сайті інфо розмістили.
Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03. :(
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