Заказная реклама. Кто вообще слышал про "комиссию по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков"? Боюсь casper12 был прав насчет излишнего оптимизма про лето.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:19
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чисто заказная фигонь.. Надуманный иксПЭРД из надуманной комисии. Лучше б бабло на что-то толковое потратили...
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:30
Нерви як натянута струна...Шапран не зовсім в темі банки.
Цитата
В перспективе 6-12 месяцев я бы присмотрелся к депозитным предложениям этого банка, поскольку он сможет делать интересные предложения вкладчикам", — сказал эксперт.
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Фарс записаний до банок з іноземним капіталом...і Катерина заставляє ставки по депо таких банок опускати нижче середніх по ринку.
Так що цікавих пропозицій швидше за все не буде.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:57
Вже і на своєму сайті інфо розмістили.
Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03.
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