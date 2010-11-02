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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3039304030413042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:19

  abc111 написав:...до лета раслабон?

Заказная реклама. Кто вообще слышал про "комиссию по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков"? :shock: Боюсь casper12 был прав насчет излишнего оптимизма про лето.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чисто заказная фигонь.. Надуманный иксПЭРД из надуманной комисии. Лучше б бабло на что-то толковое потратили...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:30

  abc111 написав:https://ukranews.com/news/554584-uvelychenye-kapytala-uluchshyt-normatyvnye-pokazately-forward-bank-vytalyy-shapran

...до лета раслабон?

Нерви як натянута струна...Шапран не зовсім в темі банки.
Цитата
В перспективе 6-12 месяцев я бы присмотрелся к депозитным предложениям этого банка, поскольку он сможет делать интересные предложения вкладчикам", — сказал эксперт.
------
Фарс записаний до банок з іноземним капіталом...і Катерина заставляє ставки по депо таких банок опускати нижче середніх по ринку.
Так що цікавих пропозицій швидше за все не буде. :(
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:57

http://www.forward-bank.com/press-cente ... 3-mln-grn/
Вже і на своєму сайті інфо розмістили.
Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03. :(
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:57

Support BForward
А що саме змінилося в нових умовах по картках та обслуговуванню, які діють в банку від сьогодні ?
https://news.finance.ua/ua/news/-/42320 ... ku-forvard
garry
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:54

  garry написав:Support BForward
А що саме змінилося в нових умовах по картках та обслуговуванню, які діють в банку від сьогодні ?
https://news.finance.ua/ua/news/-/42320 ... ku-forvard


Добрый день, garry!
Условиях банковского обслуживания внесены изменения в редакции п. 9.18.1. (ответственность при снятии клиентом ограничений по операциям с картой, установленных Банком) и п. 12.4. (действия Банка при получении от клиента заявления на расторжение Договора).
В Условиях по картам внесены изменения в редакции п.7.12.1. (ответственность при совершении операций с использованием сервиса 3-D Secure), 2.21.1., 2.21.2., 2.21.3. и 2.21.5 (относительно срока действия Договора). Так же добавлен п. 9.22. (возможность выбора поставщика доп. услуг)
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:45

Шановний представник,
Нагадайте ,будьласка,перелік банків-партнерів
rembo
 
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