Заказная реклама. Кто вообще слышал про "комиссию по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков"? Боюсь casper12 был прав насчет излишнего оптимизма про лето.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:19
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чисто заказная фигонь.. Надуманный иксПЭРД из надуманной комисии. Лучше б бабло на что-то толковое потратили...
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:30
Нерви як натянута струна...Шапран не зовсім в темі банки.
Цитата
В перспективе 6-12 месяцев я бы присмотрелся к депозитным предложениям этого банка, поскольку он сможет делать интересные предложения вкладчикам", — сказал эксперт.
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Фарс записаний до банок з іноземним капіталом...і Катерина заставляє ставки по депо таких банок опускати нижче середніх по ринку.
Так що цікавих пропозицій швидше за все не буде.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:57
Вже і на своєму сайті інфо розмістили.
Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03.
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:57
Support BForward
А що саме змінилося в нових умовах по картках та обслуговуванню, які діють в банку від сьогодні ?
https://news.finance.ua/ua/news/-/42320 ... ku-forvard
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:54
Добрый день, garry!
Условиях банковского обслуживания внесены изменения в редакции п. 9.18.1. (ответственность при снятии клиентом ограничений по операциям с картой, установленных Банком) и п. 12.4. (действия Банка при получении от клиента заявления на расторжение Договора).
В Условиях по картам внесены изменения в редакции п.7.12.1. (ответственность при совершении операций с использованием сервиса 3-D Secure), 2.21.1., 2.21.2., 2.21.3. и 2.21.5 (относительно срока действия Договора). Так же добавлен п. 9.22. (возможность выбора поставщика доп. услуг)
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:57
Добрий день, rembo!
Список банкоматів «Euronet»:
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:47
Креди Агриколь уже не партнер? С какой даты?
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:54
Добрый день.
С 10.08.2017
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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