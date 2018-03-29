Квесторе_поверніться написав:http://www.forward-bank.com/press-center/news/2017/forward-bank-provede-zblshennya-statutnogo-kaptalu-na-sumu-663-mln-grn/ Вже і на своєму сайті інфо розмістили. Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03.
ага, а ще на сайті є і така інфа http://www.forward-bank.com/about/discl ... IE2103.pdf тобто головний ризик-менеджер та фінансовий директор "залишили корабель", а замість себе поставили якихось хлопчиків для биття? )) і в цьому же розділі сайту немає ніякої особливої інформації щодо початку нової емісії... може просто ніхто і не буде її об’являти, так як у Таріко свої проблеми https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/ ... ea553e17c7 можливо, керівництво Форварду тягне час, щоб не попасти під дискваліфікацію НБУ? а ви поки що несіть свої кошти на депозити))
Квесторе_поверніться написав:http://www.forward-bank.com/press-center/news/2017/forward-bank-provede-zblshennya-statutnogo-kaptalu-na-sumu-663-mln-grn/ Вже і на своєму сайті інфо розмістили. Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03.
ага, а ще на сайті є і така інфа http://www.forward-bank.com/about/discl ... IE2103.pdf тобто головний ризик-менеджер та фінансовий директор "залишили корабель", а замість себе поставили якихось хлопчиків для биття? )) і в цьому же розділі сайту немає ніякої особливої інформації щодо початку нової емісії... може просто ніхто і не буде її об’являти, так як у Таріко свої проблеми https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/ ... ea553e17c7 можливо, керівництво Форварду тягне час, щоб не попасти під дискваліфікацію НБУ? а ви поки що несіть свої кошти на депозити))
Всё одно больше фонда туда никто не принесёт, то, что у банка проблемы с баблом это и коту ясно:) А то, что увольняются люди - так они везде увольняются - круговорот...