Квесторе_поверніться написав:http://www.forward-bank.com/press-center/news/2017/forward-bank-provede-zblshennya-statutnogo-kaptalu-na-sumu-663-mln-grn/ Вже і на своєму сайті інфо розмістили. Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03.
ага, а ще на сайті є і така інфа http://www.forward-bank.com/about/discl ... IE2103.pdf тобто головний ризик-менеджер та фінансовий директор "залишили корабель", а замість себе поставили якихось хлопчиків для биття? )) і в цьому же розділі сайту немає ніякої особливої інформації щодо початку нової емісії... може просто ніхто і не буде її об’являти, так як у Таріко свої проблеми https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/ ... ea553e17c7 можливо, керівництво Форварду тягне час, щоб не попасти під дискваліфікацію НБУ? а ви поки що несіть свої кошти на депозити))
Квесторе_поверніться написав:http://www.forward-bank.com/press-center/news/2017/forward-bank-provede-zblshennya-statutnogo-kaptalu-na-sumu-663-mln-grn/ Вже і на своєму сайті інфо розмістили. Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03.
ага, а ще на сайті є і така інфа http://www.forward-bank.com/about/discl ... IE2103.pdf тобто головний ризик-менеджер та фінансовий директор "залишили корабель", а замість себе поставили якихось хлопчиків для биття? )) і в цьому же розділі сайту немає ніякої особливої інформації щодо початку нової емісії... може просто ніхто і не буде її об’являти, так як у Таріко свої проблеми https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/ ... ea553e17c7 можливо, керівництво Форварду тягне час, щоб не попасти під дискваліфікацію НБУ? а ви поки що несіть свої кошти на депозити))
Всё одно больше фонда туда никто не принесёт, то, что у банка проблемы с баблом это и коту ясно:) А то, что увольняются люди - так они везде увольняются - круговорот...
Support BForward, сегодня позвонили, чтобы уточнить явился ли я на встречу в несуществующий миниофис для получения депозитки. С другой стороны, девушка была очень приятная и искренне хотела помочь. Жаль опять ничего не получилось.
Пока писал это сообщение, еще один сотрудник позвонил. По тому же вопросу. Прикольный троллинг.
Американсько-єврейські інвестори ж є...[/quote] Помню я казахских инвесторов в Фидо-Евробанке.P.S.Смотрю по никам тут все наши Блин депозит в конце июля заканчивается,а на 1 августа проплату надо сделать за новострой.
pontardawe88 написав:Американсько-єврейські інвестори ж є... Помню я казахских инвесторов в Фидо-Евробанке.P.S.Смотрю по никам тут все наши Блин депозит в конце июля заканчивается,а на 1 августа проплату надо сделать за новострой.
pontardawe88 написав:Американсько-єврейські інвестори ж є...
Помню я казахских инвесторов в Фидо-Евробанке.P.S.Смотрю по никам тут все наши Блин депозит в конце июля заканчивается,а на 1 августа проплату надо сделать за новострой.
Всё случится ранее, вам не придётся ждать окончания депо:) Казахский инвестор из Фидо уже на подходе:)[/quote] Таріко має вишукати резерви. В активах є непрацюючі...земелька і якась нерухомість. Потрібно продавати. В пасивах старі кошти Таріко...потрібно кантувати в статутник. Ну і послаблення НБУ відносно резервування. Троха розформують і дивись першого траншу в 488 млн грн достатньо буде для 10% в Н2.