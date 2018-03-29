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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3040304130423043

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:36

  Квесторе_поверніться написав:http://www.forward-bank.com/press-center/news/2017/forward-bank-provede-zblshennya-statutnogo-kaptalu-na-sumu-663-mln-grn/
Вже і на своєму сайті інфо розмістили.
Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03. :(

ага, а ще на сайті є і така інфа http://www.forward-bank.com/about/discl ... IE2103.pdf
тобто головний ризик-менеджер та фінансовий директор "залишили корабель", а замість себе поставили якихось хлопчиків для биття? )) і в цьому же розділі сайту немає ніякої особливої інформації щодо початку нової емісії... може просто ніхто і не буде її об’являти, так як у Таріко свої проблеми https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/ ... ea553e17c7
можливо, керівництво Форварду тягне час, щоб не попасти під дискваліфікацію НБУ? а ви поки що несіть свої кошти на депозити))
savag2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:48

  savag2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:http://www.forward-bank.com/press-center/news/2017/forward-bank-provede-zblshennya-statutnogo-kaptalu-na-sumu-663-mln-grn/
Вже і на своєму сайті інфо розмістили.
Ось тільки ліквідність привели не на 26.03 року 2018 а лише на 21.03. :(

ага, а ще на сайті є і така інфа http://www.forward-bank.com/about/discl ... IE2103.pdf
тобто головний ризик-менеджер та фінансовий директор "залишили корабель", а замість себе поставили якихось хлопчиків для биття? )) і в цьому же розділі сайту немає ніякої особливої інформації щодо початку нової емісії... може просто ніхто і не буде її об’являти, так як у Таріко свої проблеми https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/ ... ea553e17c7
можливо, керівництво Форварду тягне час, щоб не попасти під дискваліфікацію НБУ? а ви поки що несіть свої кошти на депозити))


Всё одно больше фонда туда никто не принесёт, то, что у банка проблемы с баблом это и коту ясно:) А то, что увольняются люди - так они везде увольняются - круговорот...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:29

savag2 у базі НКЦПФР відсутня інформація про запланований випуск акцій - можливо пізніше розмістять.
див тут https://smida.gov.ua/ (вимагає реєстрації)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:09

Support BForward, як з ліквідністю в банці на сьогодні?
Кажуть дідЯша послабив умови резервування по кредитах.
Може троха резервів розформували і зменшили збитки?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, сегодня позвонили, чтобы уточнить явился ли я на встречу в несуществующий миниофис для получения депозитки.
С другой стороны, девушка была очень приятная и искренне хотела помочь. Жаль опять ничего не получилось.

Пока писал это сообщение, еще один сотрудник позвонил. По тому же вопросу.
Прикольный троллинг.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:18

Американсько-єврейські інвестори ж є...[/quote]
Помню я казахских инвесторов в Фидо-Евробанке.P.S.Смотрю по никам тут все наши :D Блин депозит в конце июля заканчивается,а на 1 августа проплату надо сделать за новострой.
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:23

  pontardawe88 написав:Американсько-єврейські інвестори ж є...

Помню я казахских инвесторов в Фидо-Евробанке.P.S.Смотрю по никам тут все наши :D Блин депозит в конце июля заканчивается,а на 1 августа проплату надо сделать за новострой.[/quote]

Всё случится ранее, вам не придётся ждать окончания депо:) Казахский инвестор из Фидо уже на подходе:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:23

  pontardawe88 написав:Американсько-єврейські інвестори ж є...
Помню я казахских инвесторов в Фидо-Евробанке.P.S.Смотрю по никам тут все наши :D Блин депозит в конце июля заканчивается,а на 1 августа проплату надо сделать за новострой.

До 1 червня року 2018 все має вирішитись.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:29

  бульбик написав:
  pontardawe88 написав:Американсько-єврейські інвестори ж є...

Помню я казахских инвесторов в Фидо-Евробанке.P.S.Смотрю по никам тут все наши :D Блин депозит в конце июля заканчивается,а на 1 августа проплату надо сделать за новострой.


Всё случится ранее, вам не придётся ждать окончания депо:) Казахский инвестор из Фидо уже на подходе:)[/quote]
Таріко має вишукати резерви.
В активах є непрацюючі...земелька і якась нерухомість. Потрібно продавати.
В пасивах старі кошти Таріко...потрібно кантувати в статутник.
Ну і послаблення НБУ відносно резервування.
Троха розформують і дивись першого траншу в 488 млн грн достатньо буде для 10% в Н2.
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