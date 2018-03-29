в лютому року 2018.
Вкладів від 6 місяців до року донесли біля 2 млрд рейхрябчика.
Половину того хватить для першого траншу в статутник нашого Фарсу.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:43
Господарка Таріко в Московії
в лютому року 2018.
Вкладів від 6 місяців до року донесли біля 2 млрд рейхрябчика.
Половину того хватить для першого траншу в статутник нашого Фарсу.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:44
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день, Alpha1251!
Чтобы мы детально разобрались в вопросе, уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номера телефонов, на которые и с которых Вам звонили.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:59
Квесторе_поверніться, добрий день!
Ліквідність на сьогодні:
коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 172,04 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,27 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 87,62 %, при нормі – не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:13
Дякую за інфо. Резерви троха не розформували?
реклама
|