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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3041304230433044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:43

Господарка Таріко в Московії
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-02-01
в лютому року 2018.
Вкладів від 6 місяців до року донесли біля 2 млрд рейхрябчика.
Половину того хватить для першого траншу в статутник нашого Фарсу.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:44

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, як з ліквідністю в банці на сьогодні?
Кажуть дідЯша послабив умови резервування по кредитах.
Може троха резервів розформували і зменшили збитки?

Щось шановний Представник не радує ліквідністю? :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alpha1251 написав:Alpha1251


Добрый день, Alpha1251!
Чтобы мы детально разобрались в вопросе, уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номера телефонов, на которые и с которых Вам звонили.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:59

Квесторе_поверніться, добрий день!
Ліквідність на сьогодні:
коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 172,04 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,27 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 87,62 %, при нормі – не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:13

  Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день!
Ліквідність на сьогодні:
коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 172,04 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,27 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 87,62 %, при нормі – не менше 40 %.

Дякую за інфо. Резерви троха не розформували?
Квесторе_поверніться
 
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