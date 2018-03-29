Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:43
Господарка Таріко в Московії
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-02-01
в лютому року 2018.
Вкладів від 6 місяців до року донесли біля 2 млрд рейхрябчика.
Половину того хватить для першого траншу в статутник нашого Фарсу.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:44
Квесторе_поверніться написав: Support BForward
, як з ліквідністю в банці на сьогодні?
Кажуть дідЯша послабив умови резервування по кредитах.
Може троха резервів розформували і зменшили збитки?
Щось шановний Представник не радує ліквідністю?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:50
Alpha1251 написав:
Alpha1251
Добрый день, Alpha1251!
Чтобы мы детально разобрались в вопросе, уточните, пожалуйста, на
av-kudryashova@forward-bank.com
Ваши ФИО и номера телефонов, на которые и с которых Вам звонили.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:59
Квесторе_поверніться, добрий день! Ліквідність на сьогодні: коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 172,04 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,27 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 87,62 %, при нормі – не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
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З нами з: 24.09.12
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:13
Support BForward написав: Квесторе_поверніться
, добрий день!
Ліквідність на сьогодні:
коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 172,04 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,27 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 87,62 %, при нормі – не менше 40 %.
Дякую за інфо. Резерви троха не розформували?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:36
Support BForward написав: Alpha1251 написав:
Alpha1251
Добрый день, Alpha1251!
Чтобы мы детально разобрались в вопросе, уточните, пожалуйста, на
av-kudryashova@forward-bank.com
Ваши ФИО и номера телефонов, на которые и с которых Вам звонили.
Отправил
Alpha1251
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:43
Alpha1251 написав: Support BForward написав: Alpha1251 написав:
Alpha1251
Добрый день, Alpha1251!
Чтобы мы детально разобрались в вопросе, уточните, пожалуйста, на
av-kudryashova@forward-bank.com
Ваши ФИО и номера телефонов, на которые и с которых Вам звонили.
Отправил
Alpha1251, спасибо, получили. Проверим и свяжемся с Вами.
От имени банка приношу извинения.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
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З нами з: 24.09.12
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П'ят 30 бер, 2018 17:52 Бекас
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