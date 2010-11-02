Квесторе_поверніться, добрий день! Ліквідність на сьогодні: коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 172,04 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,27 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 87,62 %, при нормі – не менше 40 %.
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Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день! Ліквідність на сьогодні: коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 172,04 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,27 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 87,62 %, при нормі – не менше 40 %.
Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день! Ліквідність на сьогодні: коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 172,04 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,27 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 87,62 %, при нормі – не менше 40 %.
Cтранную вешь заметил. Может раньше обсуждалось. По карте "Депозитка" ежемесячно списывается со счета 17 грн. комиссия за СМС. При том, что в тарифах - СМС безкоштовно. На горячке сказали, что эти 17 грн. возвращаются при пополнении карты хотя бы на 1 грн. (по выписке зачисления нет, но сумма увеличивается). Зачем так сделали?
Vial написав:Cтранную вешь заметил. Может раньше обсуждалось. По карте "Депозитка" ежемесячно списывается со счета 17 грн. комиссия за СМС. При том, что в тарифах - СМС безкоштовно. На горячке сказали, что эти 17 грн. возвращаются при пополнении карты хотя бы на 1 грн. (по выписке зачисления нет, но сумма увеличивается). Зачем так сделали?
Бо руки из попы возвращается если даже на 1коп пополните