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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3042304330443045

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИМХО Очевидно что во всех картах банка плата за смс 17 гривен. Саму цифру изменить легко- константы в начале программы. А вот совсем убрать плату за смс сложно-необходимо вырезать целые блоки (как бы че не навредить). Очевидно самый легкий способ сделать автовозврат суммы после любой приходной операции. На малой крови и остановились.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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  #<1 ... 3042304330443045
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