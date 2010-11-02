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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 17:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
ИМХО Очевидно что во всех картах банка плата за смс 17 гривен. Саму цифру изменить легко- константы в начале программы. А вот совсем убрать плату за смс сложно-необходимо вырезать целые блоки (как бы че не навредить). Очевидно самый легкий способ сделать автовозврат суммы после любой приходной операции. На малой крови и остановились.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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