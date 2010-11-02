Додано: Суб 31 бер, 2018 17:17

ИМХО Очевидно что во всех картах банка плата за смс 17 гривен. Саму цифру изменить легко- константы в начале программы. А вот совсем убрать плату за смс сложно-необходимо вырезать целые блоки (как бы че не навредить). Очевидно самый легкий способ сделать автовозврат суммы после любой приходной операции. На малой крови и остановились.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»