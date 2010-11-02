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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3042304330443045

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИМХО Очевидно что во всех картах банка плата за смс 17 гривен. Саму цифру изменить легко- константы в начале программы. А вот совсем убрать плату за смс сложно-необходимо вырезать целые блоки (как бы че не навредить). Очевидно самый легкий способ сделать автовозврат суммы после любой приходной операции. На малой крови и остановились.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поймал супер глюк банковской ИТ системы форварда. В пятницу перекинул на карту форварда со сберсчета форварда круглую сумму через ИБ. Все помнят, что этот функционал прикрутили недавно(месяц назад), а до этого перекидка со сберсчета на карту шел как внешний платеж. Сейчас такой платеж идет мгновенно, увеличивая баланс карты, а вот по счету карты проходит на следующий банковский день. Это преамбула.
Вобщем перекинул я деньги, проверил через ИБ, что баланс карты увеличился и забыл об этом до понедельника. Сейчас(в воскресенье) зашел в ИБ глянуть остатки, а по карте вместо круглой суммы - 60 грн. Как опытный свинорыл, проверяю дату актуальности остатков - 01.04 и время актуальное. Звоню в поддержку, где девочка начинает мне рассказывать сказки Пушкина о том, что никакие деньги не переводились, ибо операция инициирована в не операционное время, а переведутся только в понедельник. Мои экскурсы о балансе карты и счета идут в никуда. Спрашиваю прямо - то есть в пятницу на балансе карты я сумму не мог видеть? Радостный ответ - конечно нет! Перевожу при ней со сберсчета еще одну гривну на карту - баланс карты увеличивается на 1 гривну. Спрашиваю - сейчас же время не операционное? Как же так? Но она непрошибаемая. Прощаемся.
Начинаю думать, что же произошло. В пятницу остаток на карточном счету был 0, перекидка со сберсчета только увеличила баланс карты и создала операцию, которая проведется в понедельник. Ок. Вечером в пятницу произошло начисление процентов по карточному счету, при котором взялось значение остатка по счету (0 грн.), к нему прибавились начисленные проценты - 60 грн. Результат 60 грн. По ДКБО, проводка по счету в пятницу, засинхронизировалась с балансом карты в 11.15 в субботу. Так как счет первичный, баланс карты с пятизначной суммы стал 60 грн. И теперь только тогда, когда операция перекидки от пятницы проведется(надеюсь в понедельник), на следующий день(вторник) в 11.15 опять подтянется правильный баланс. То есть деньги будут недоступны еще полтора дня. Как на меня, то это баг. Завтра буду разбираться.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 06:28

Support BForward viewtopic.php?p=4337651#p4337651. Просьба разобраться.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:29

  unlock написав:Поймал супер глюк банковской ИТ системы форварда. В пятницу перекинул на карту форварда со сберсчета форварда круглую сумму через ИБ. Все помнят, что этот функционал прикрутили недавно(месяц назад), а до этого перекидка со сберсчета на карту шел как внешний платеж. Сейчас такой платеж идет мгновенно, увеличивая баланс карты, а вот по счету карты проходит на следующий банковский день. Это преамбула.
Вобщем перекинул я деньги, проверил через ИБ, что баланс карты увеличился и забыл об этом до понедельника. Сейчас(в воскресенье) зашел в ИБ глянуть остатки, а по карте вместо круглой суммы - 60 грн. Как опытный свинорыл, проверяю дату актуальности остатков - 01.04 и время актуальное. Звоню в поддержку, где девочка начинает мне рассказывать сказки Пушкина о том, что никакие деньги не переводились, ибо операция инициирована в не операционное время, а переведутся только в понедельник. Мои экскурсы о балансе карты и счета идут в никуда. Спрашиваю прямо - то есть в пятницу на балансе карты я сумму не мог видеть? Радостный ответ - конечно нет! Перевожу при ней со сберсчета еще одну гривну на карту - баланс карты увеличивается на 1 гривну. Спрашиваю - сейчас же время не операционное? Как же так? Но она непрошибаемая. Прощаемся.
Начинаю думать, что же произошло. В пятницу остаток на карточном счету был 0, перекидка со сберсчета только увеличила баланс карты и создала операцию, которая проведется в понедельник. Ок. Вечером в пятницу произошло начисление процентов по карточному счету, при котором взялось значение остатка по счету (0 грн.), к нему прибавились начисленные проценты - 60 грн. Результат 60 грн. По ДКБО, проводка по счету в пятницу, засинхронизировалась с балансом карты в 11.15 в субботу. Так как счет первичный, баланс карты с пятизначной суммы стал 60 грн. И теперь только тогда, когда операция перекидки от пятницы проведется(надеюсь в понедельник), на следующий день(вторник) в 11.15 опять подтянется правильный баланс. То есть деньги будут недоступны еще полтора дня. Как на меня, то это баг. Завтра буду разбираться.

Кидали в післяопераційний час для чого...якщо не секрет?
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