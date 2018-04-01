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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3043304430453046>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИМХО Очевидно что во всех картах банка плата за смс 17 гривен. Саму цифру изменить легко- константы в начале программы. А вот совсем убрать плату за смс сложно-необходимо вырезать целые блоки (как бы че не навредить). Очевидно самый легкий способ сделать автовозврат суммы после любой приходной операции. На малой крови и остановились.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поймал супер глюк банковской ИТ системы форварда. В пятницу перекинул на карту форварда со сберсчета форварда круглую сумму через ИБ. Все помнят, что этот функционал прикрутили недавно(месяц назад), а до этого перекидка со сберсчета на карту шел как внешний платеж. Сейчас такой платеж идет мгновенно, увеличивая баланс карты, а вот по счету карты проходит на следующий банковский день. Это преамбула.
Вобщем перекинул я деньги, проверил через ИБ, что баланс карты увеличился и забыл об этом до понедельника. Сейчас(в воскресенье) зашел в ИБ глянуть остатки, а по карте вместо круглой суммы - 60 грн. Как опытный свинорыл, проверяю дату актуальности остатков - 01.04 и время актуальное. Звоню в поддержку, где девочка начинает мне рассказывать сказки Пушкина о том, что никакие деньги не переводились, ибо операция инициирована в не операционное время, а переведутся только в понедельник. Мои экскурсы о балансе карты и счета идут в никуда. Спрашиваю прямо - то есть в пятницу на балансе карты я сумму не мог видеть? Радостный ответ - конечно нет! Перевожу при ней со сберсчета еще одну гривну на карту - баланс карты увеличивается на 1 гривну. Спрашиваю - сейчас же время не операционное? Как же так? Но она непрошибаемая. Прощаемся.
Начинаю думать, что же произошло. В пятницу остаток на карточном счету был 0, перекидка со сберсчета только увеличила баланс карты и создала операцию, которая проведется в понедельник. Ок. Вечером в пятницу произошло начисление процентов по карточному счету, при котором взялось значение остатка по счету (0 грн.), к нему прибавились начисленные проценты - 60 грн. Результат 60 грн. По ДКБО, проводка по счету в пятницу, засинхронизировалась с балансом карты в 11.15 в субботу. Так как счет первичный, баланс карты с пятизначной суммы стал 60 грн. И теперь только тогда, когда операция перекидки от пятницы проведется(надеюсь в понедельник), на следующий день(вторник) в 11.15 опять подтянется правильный баланс. То есть деньги будут недоступны еще полтора дня. Как на меня, то это баг. Завтра буду разбираться.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 06:28

Support BForward viewtopic.php?p=4337651#p4337651. Просьба разобраться.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:29

  unlock написав:Поймал супер глюк банковской ИТ системы форварда. В пятницу перекинул на карту форварда со сберсчета форварда круглую сумму через ИБ. Все помнят, что этот функционал прикрутили недавно(месяц назад), а до этого перекидка со сберсчета на карту шел как внешний платеж. Сейчас такой платеж идет мгновенно, увеличивая баланс карты, а вот по счету карты проходит на следующий банковский день. Это преамбула.
Вобщем перекинул я деньги, проверил через ИБ, что баланс карты увеличился и забыл об этом до понедельника. Сейчас(в воскресенье) зашел в ИБ глянуть остатки, а по карте вместо круглой суммы - 60 грн. Как опытный свинорыл, проверяю дату актуальности остатков - 01.04 и время актуальное. Звоню в поддержку, где девочка начинает мне рассказывать сказки Пушкина о том, что никакие деньги не переводились, ибо операция инициирована в не операционное время, а переведутся только в понедельник. Мои экскурсы о балансе карты и счета идут в никуда. Спрашиваю прямо - то есть в пятницу на балансе карты я сумму не мог видеть? Радостный ответ - конечно нет! Перевожу при ней со сберсчета еще одну гривну на карту - баланс карты увеличивается на 1 гривну. Спрашиваю - сейчас же время не операционное? Как же так? Но она непрошибаемая. Прощаемся.
Начинаю думать, что же произошло. В пятницу остаток на карточном счету был 0, перекидка со сберсчета только увеличила баланс карты и создала операцию, которая проведется в понедельник. Ок. Вечером в пятницу произошло начисление процентов по карточному счету, при котором взялось значение остатка по счету (0 грн.), к нему прибавились начисленные проценты - 60 грн. Результат 60 грн. По ДКБО, проводка по счету в пятницу, засинхронизировалась с балансом карты в 11.15 в субботу. Так как счет первичный, баланс карты с пятизначной суммы стал 60 грн. И теперь только тогда, когда операция перекидки от пятницы проведется(надеюсь в понедельник), на следующий день(вторник) в 11.15 опять подтянется правильный баланс. То есть деньги будут недоступны еще полтора дня. Как на меня, то это баг. Завтра буду разбираться.

Кидали в післяопераційний час для чого...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:35

сайт

Сайт умер :(
С банкой все ок? Ато снова злые языки активизировались
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:53

  Sergion написав:Сайт умер :(
С банкой все ок? Ато снова злые языки активизировались

ІБ живий?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Sergion написав:Сайт умер :(
С банкой все ок? Ато снова злые языки активизировались

ІБ живий?


Нет. Сайт и ИБ умерли, сегодня как минимум пару часов. А тут тишина.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:12

  Sergion написав:Сайт умер :(
С банкой все ок? Ато снова злые языки активизировались


Добрый день, Sergion!
Сайт временно не работает по техническим причинам. Компания, которая занимается хостингом, восстанавливает его работоспособность. Как только сайт заработает, я Вам сообщу. Приносим свои извинения за временные неудобства.
Востаннє редагувалось Support BForward в Пон 02 кві, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:18

  Sergion написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Sergion написав:Сайт умер :(
С банкой все ок? Ато снова злые языки активизировались

ІБ живий?


Нет. Сайт и ИБ умерли, сегодня как минимум пару часов. А тут тишина.

Ранком ІБ був живий.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:25

  unlock написав:Поймал супер глюк банковской ИТ системы форварда. В пятницу перекинул на карту форварда со сберсчета форварда круглую сумму через ИБ. Все помнят, что этот функционал прикрутили недавно(месяц назад), а до этого перекидка со сберсчета на карту шел как внешний платеж. Сейчас такой платеж идет мгновенно, увеличивая баланс карты, а вот по счету карты проходит на следующий банковский день. Это преамбула.
Вобщем перекинул я деньги, проверил через ИБ, что баланс карты увеличился и забыл об этом до понедельника. Сейчас(в воскресенье) зашел в ИБ глянуть остатки, а по карте вместо круглой суммы - 60 грн. Как опытный свинорыл, проверяю дату актуальности остатков - 01.04 и время актуальное. Звоню в поддержку, где девочка начинает мне рассказывать сказки Пушкина о том, что никакие деньги не переводились, ибо операция инициирована в не операционное время, а переведутся только в понедельник. Мои экскурсы о балансе карты и счета идут в никуда. Спрашиваю прямо - то есть в пятницу на балансе карты я сумму не мог видеть? Радостный ответ - конечно нет! Перевожу при ней со сберсчета еще одну гривну на карту - баланс карты увеличивается на 1 гривну. Спрашиваю - сейчас же время не операционное? Как же так? Но она непрошибаемая. Прощаемся.
Начинаю думать, что же произошло. В пятницу остаток на карточном счету был 0, перекидка со сберсчета только увеличила баланс карты и создала операцию, которая проведется в понедельник. Ок. Вечером в пятницу произошло начисление процентов по карточному счету, при котором взялось значение остатка по счету (0 грн.), к нему прибавились начисленные проценты - 60 грн. Результат 60 грн. По ДКБО, проводка по счету в пятницу, засинхронизировалась с балансом карты в 11.15 в субботу. Так как счет первичный, баланс карты с пятизначной суммы стал 60 грн. И теперь только тогда, когда операция перекидки от пятницы проведется(надеюсь в понедельник), на следующий день(вторник) в 11.15 опять подтянется правильный баланс. То есть деньги будут недоступны еще полтора дня. Как на меня, то это баг. Завтра буду разбираться.


Добрый день, unlock!
Передала Ваше обращение коллегам для проверки информации. О результатах проверки сообщу Вам дополнительно. Приносим свои извинения.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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