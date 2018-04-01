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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3043304430453046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Сайт временно не работает по техническим причинам. Компания, которая занимается хостингом, восстанавливает его работоспособность.


не личить банку хоститись на таких ресурсах, що відсутні по пів дня..
передайте побажання вашому IT нехай пошукають надійніші хостери
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:43

Квесторе_поверніться яка різниця, коли кидати, цей функціонал зараз працює 24/7 миттєво.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:53

  unlock написав:Квесторе_поверніться яка різниця, коли кидати, цей функціонал зараз працює 24/7 миттєво.

Доступність миттєва чи зарахування на реципієнта миттєве?
Квесторе_поверніться
 
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