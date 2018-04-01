не личить банку хоститись на таких ресурсах, що відсутні по пів дня..
передайте побажання вашому IT нехай пошукають надійніші хостери
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
не личить банку хоститись на таких ресурсах, що відсутні по пів дня..
передайте побажання вашому IT нехай пошукають надійніші хостери
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:43
Квесторе_поверніться яка різниця, коли кидати, цей функціонал зараз працює 24/7 миттєво.
panatar.com
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:53
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