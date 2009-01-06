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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3043304430453046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Сайт временно не работает по техническим причинам. Компания, которая занимается хостингом, восстанавливает его работоспособность.


не личить банку хоститись на таких ресурсах, що відсутні по пів дня..
передайте побажання вашому IT нехай пошукають надійніші хостери
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:43

Квесторе_поверніться яка різниця, коли кидати, цей функціонал зараз працює 24/7 миттєво.
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unlock
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:53

  unlock написав:Квесторе_поверніться яка різниця, коли кидати, цей функціонал зараз працює 24/7 миттєво.

Доступність миттєва чи зарахування на реципієнта миттєве?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:22

  Support BForward написав:
  Sergion написав:Сайт умер :(
С банкой все ок? Ато снова злые языки активизировались


Добрый день, Sergion!
Сайт временно не работает по техническим причинам. Компания, которая занимается хостингом, восстанавливает его работоспособность. Как только сайт заработает, я Вам сообщу. Приносим свои извинения за временные неудобства.


Мда... прикольные вы ребята..

Вы ж помните, что у всех банков с ВА вначале начинались проблемы с сайтом, с ИБ. Итог - известен.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:31

А ИБ причем? все работает пока.
И карты тоже. сегодня снимал с Депозитки
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:34

Квесторе_поверніться доступність миттєва. Щоб зняти з карти в банкоматі це ж основне?
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Когда ИБ почините?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:53

  Алексей77 написав:Когда ИБ почините?

https://online.forward-bank.com/hb/face ... slogin.jsp
Все працює
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:00

Ура!
питання ОфПреду -
http://prntscr.com/izr5g5
чи є увас свіжіші дані (мабуть що так) і чи є можливість їх оновити на головній лицевій сторінці вашого сайту
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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