не личить банку хоститись на таких ресурсах, що відсутні по пів дня..
передайте побажання вашому IT нехай пошукають надійніші хостери
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
не личить банку хоститись на таких ресурсах, що відсутні по пів дня..
передайте побажання вашому IT нехай пошукають надійніші хостери
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:43
Квесторе_поверніться яка різниця, коли кидати, цей функціонал зараз працює 24/7 миттєво.
panatar.com
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:53
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:22
Мда... прикольные вы ребята..
Вы ж помните, что у всех банков с ВА вначале начинались проблемы с сайтом, с ИБ. Итог - известен.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:31
А ИБ причем? все работает пока.
И карты тоже. сегодня снимал с Депозитки
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:34
Квесторе_поверніться доступність миттєва. Щоб зняти з карти в банкоматі це ж основне?
panatar.com
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Когда ИБ почините?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:53
Все працює
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:00
Ура!
питання ОфПреду -
чи є увас свіжіші дані (мабуть що так) і чи є можливість їх оновити на головній лицевій сторінці вашого сайту
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