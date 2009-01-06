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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 09:10
Dolphin399 написав:
Ув. Support BForward!!! Какие-то непонятки происходят... Не приходят на карту Банк в Кармане Debit проценты по договору 072323700. Договор от 31.07. 1 апреля - это было воскресенье, и 2 в понедельник проценты уже должны были придти - но на счету пусто даже сегодня с утра!!! Как это понимать???
На карту %% капают на сл. дн. после окончания депо (на Сбер - в день окончания), т.к. был выходной, то на Сбер бы они упали в Пн., а вон на карту во Вт. Ловите сёдня по храпфиху ску... фарсика к 12:00
И проверьте шобы за 1е были доначислены %%
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:17
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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:31
Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
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бульбик
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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:42
бульбик написав:
А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
Да на Троицу все ясно уже будет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:47
бульбик написав:
Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
Це вже давно так
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:51
бульбик написав:
Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
Подтягивают норматив ликвидности Н6....он у них не ах. Нужен долгосрочный ресурс.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:30
бульбик написав:
Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.
ця мулька працює вже пару років і будь-хто міг нею скористатись (і може досі)
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greenozon
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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