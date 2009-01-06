RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3044304530463047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:10

  Dolphin399 написав:Ув. Support BForward!!! Какие-то непонятки происходят... Не приходят на карту Банк в Кармане Debit проценты по договору 072323700. Договор от 31.07. 1 апреля - это было воскресенье, и 2 в понедельник проценты уже должны были придти - но на счету пусто даже сегодня с утра!!! Как это понимать??? :evil:

На карту %% капают на сл. дн. после окончания депо (на Сбер - в день окончания), т.к. был выходной, то на Сбер бы они упали в Пн., а вон на карту во Вт. Ловите сёдня по храпфиху ску... фарсика к 12:00
И проверьте шобы за 1е были доначислены %% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24071
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1939 раз.
Подякували: 2704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

В разделе депозиты на сайте не загружается информация по депозитам
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
бульбик
 
Повідомлень: 478
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)

Да на Троицу все ясно уже будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24071
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1939 раз.
Подякували: 2704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:47

  бульбик написав:Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)

Це вже давно так
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13100
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:51

  бульбик написав:Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)

Подтягивают норматив ликвидности Н6....он у них не ах. Нужен долгосрочный ресурс.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1862
З нами з: 26.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.


ця мулька працює вже пару років і будь-хто міг нею скористатись (і може досі)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 01.06.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3044304530463047
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer, Google Feedfetcher, lov2108, WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перший Iнвестицiйний Банк 1 ... 24, 25, 26
Фил » Вів 06 січ, 2009 12:02
255 71310
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 12:22
Raymond
Альфа-Банк 1 ... 5515, 5516, 5517
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55160 7106357
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 12:05
WachtAmRhein
БМ БАНК 1 ... 457, 458, 459
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4588 751134
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 09:49
WachtAmRhein
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнівес (70)
03.04.2018 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.