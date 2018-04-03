Dolphin399 написав:Ув. Support BForward!!! Какие-то непонятки происходят... Не приходят на карту Банк в Кармане Debit проценты по договору 072323700. Договор от 31.07. 1 апреля - это было воскресенье, и 2 в понедельник проценты уже должны были придти - но на счету пусто даже сегодня с утра!!! Как это понимать???
На карту %% капают на сл. дн. после окончания депо (на Сбер - в день окончания), т.к. был выходной, то на Сбер бы они упали в Пн., а вон на карту во Вт. Ловите сёдня по храпфиху ску... фарсика к 12:00 И проверьте шобы за 1е были доначислены %%
Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
бульбик написав:Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
бульбик написав:Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
Подтягивают норматив ликвидности Н6....он у них не ах. Нужен долгосрочный ресурс.
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бульбик написав:Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)