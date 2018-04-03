бульбик написав:Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
бульбик написав:Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)
Заглянув в ІБ Фарса. Появився довгограючий Крок Назустріч Стандарт на 734 дні. 17,1% Виплата щомісячно. Поповнення три суми від початкової перші 90 днів. Хто вірить в банку і гривню...не агітую...лише інформую.