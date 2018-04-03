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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3045304630473048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:06

  Квесторе_поверніться написав:
  бульбик написав:Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)

Тут http://www.forward-bank.com/deposits/
світиться якийсь прогресивний на 18% прОцентів.
Як він працює?



всі ломанулись і завалили сторінку!

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офпред, пишіть програмістам high priority bug!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:44

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  бульбик написав:Подняли они ставки для вкладов на 2 года. Причём значительно. Ввели двойной повышенный процент на остаток дебетовых средств на карте - для определённых вкладчиков.. А как на это посмотрит куратор из НБУ?:)

Тут http://www.forward-bank.com/deposits/
світиться якийсь прогресивний на 18% прОцентів.
Як він працює?



всі ломанулись і завалили сторінку!

http://prntscr.com/j09u37

офпред, пишіть програмістам high priority bug!


Уважаемые коллеги!
Приносим свои извинения за временные неудобства.Компания, которая занимается хостингом, восстанавливает работоспособность всех страниц сайта.
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Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:51

Support BForward
Оф.пред, в сегодняшних ваших реалиях любой косяк, связанный с работой карт, сайта или ИБ, люди рассматривают под огромной лупой. Вы же должны это понимать :D
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:00

Support BForward, розтлумачте шо то за депо Прогресивний?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 03 кві, 2018 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:12

Заглянув в ІБ Фарса.
Появився довгограючий Крок Назустріч Стандарт на 734 дні.
17,1%
Виплата щомісячно.
Поповнення три суми від початкової перші 90 днів.
Хто вірить в банку і гривню...не агітую...лише інформую.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:13

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, розтлумачте шо то за депо Прогресивний ы Крок назустріч Стандарт на 24 місяці.


Смысл? :D
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:14

  бульбик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, розтлумачте шо то за депо Прогресивний ы Крок назустріч Стандарт на 24 місяці.


Смысл? :D

Де Ваш оптимізм? Всім все платять.
Квесторе_поверніться
 
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