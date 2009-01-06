greenozon написав:на офіц. сторінці не зрозуміло що таке крок пролонгації, це 1 місяць і загалом 6?
чи загалом 30 днів?
http://prntscr.com/j0bo95
Загалом 6 мес по ставке 14% годовых
Так что, радость по поводу "повышения ставок" преждевременна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:38
Загалом 6 мес по ставке 14% годовых
Так что, радость по поводу "повышения ставок" преждевременна
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:56
Перші 30 днів 10%, 2 - +1,6%, ...., останні - 18%.
Але на 734 дні депо є в Фарсі з чесними 17,1% грязними, з виплатою щомісячно.
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