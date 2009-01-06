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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3046304730483049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:38

  greenozon написав:на офіц. сторінці не зрозуміло що таке крок пролонгації, це 1 місяць і загалом 6?
чи загалом 30 днів?
http://prntscr.com/j0bo95

Загалом 6 мес по ставке 14% годовых :D
Так что, радость по поводу "повышения ставок" преждевременна :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:56

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:на офіц. сторінці не зрозуміло що таке крок пролонгації, це 1 місяць і загалом 6?
чи загалом 30 днів?
http://prntscr.com/j0bo95

Загалом 6 мес по ставке 14% годовых :D
Так что, радость по поводу "повышения ставок" преждевременна :wink:

Перші 30 днів 10%, 2 - +1,6%, ...., останні - 18%.
Але на 734 дні депо є в Фарсі з чесними 17,1% грязними, з виплатою щомісячно.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:з чесними 17,1% грязними

вибачте - ви з "дуба рухнули " ) на 2 роки ? на передодні виборів ???
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-VICTOR-
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  #<1 ... 3046304730483049
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