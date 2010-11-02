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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:44
Support BForward написав:
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США
На перемовини з Самим Трампом?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
и з Самим.
Добрий день, Квесторе_поверніться!
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США, його сестра громадянка США. Повертається в Україну за два дні.
у нас все под контролем
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:53
lubopytnaya написав: Support BForward написав:
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США
На перемовини з Самим Трампом?
Добрий день, lubopytnaya!
Все прозаїчно - Андрій Васильвич в Чекаго зі своєю сім'єю.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:05
Support BForward написав:
Все прозаїчно - Андрій Васильвич в Чекаго зі своєю сім'єю.
Так, может, и Трамп сейчас прозаично в Чикаго со своей семьей
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:16
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
и з Самим.
Добрий день, Квесторе_поверніться!
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США, його сестра громадянка США. Повертається в Україну за два дні.
Дякую за спростування.
Отака вона ...неофіційна інфо.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:42
Support BForward, з якими позитивами завершили перший квартал?
З офіційних джерел.
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