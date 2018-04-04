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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:44
Support BForward написав:
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США
На перемовини з Самим Трампом?
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
и з Самим.
Добрий день, Квесторе_поверніться!
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США, його сестра громадянка США. Повертається в Україну за два дні.
у нас все под контролем
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:53
lubopytnaya написав: Support BForward написав:
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США
На перемовини з Самим Трампом?
Добрий день, lubopytnaya!
Все прозаїчно - Андрій Васильвич в Чекаго зі своєю сім'єю.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:05
Support BForward написав:
Все прозаїчно - Андрій Васильвич в Чекаго зі своєю сім'єю.
Так, может, и Трамп сейчас прозаично в Чикаго со своей семьей
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:16
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
и з Самим.
Добрий день, Квесторе_поверніться!
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США, його сестра громадянка США. Повертається в Україну за два дні.
Дякую за спростування.
Отака вона ...неофіційна інфо.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:42
Support BForward, з якими позитивами завершили перший квартал?
З офіційних джерел.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:22
Квесторе_поверніться написав:Support BForward
, з якими позитивами завершили перший квартал?
З офіційних джерел.
Квесторе_поверніться, фінансова звітність за 1 квартал 2017р. буде опублікована на сайті найближчим часом - на наступному тижні.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:15
Я очень огорчен тем, как сотрудники банка относятся к клиентам. Вернее даже сказать никак. Клиенты верят им, надеются что их словам можно верить, но сотрудники постоянно врут. Говорят одно, а делают другое. Нас заставляет руководство так делать. На улице 2018 год, а мне стыдно. Стыдно за то, что Форвард Банк не имеет никакой совести и не несет ответ за свои слова, давшие клиентам. Постоянно и нагло врут. Говорят к примеру, что завтра сделаем, к нам обращаются и мы отказываем, не объясняя причину. Нас заставляют врать. Я больше этого не могу терпеть и собираюсь уходить из компании. Я никому из своих друзей и знакомых не рекомендовал бы связываться с этим банком. Потому что я знаю как им врут на каждом шагу.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:30
зачетный высеp, без единого факта
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