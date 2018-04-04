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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3048304930503051>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:44

  Support BForward написав:З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США

На перемовини з Самим Трампом?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:и з Самим.


Добрий день, Квесторе_поверніться!
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США, його сестра громадянка США. Повертається в Україну за два дні.

у нас все под контролем :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:53

  lubopytnaya написав:
  Support BForward написав:З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США

На перемовини з Самим Трампом?


Добрий день, lubopytnaya!
Все прозаїчно - Андрій Васильвич в Чекаго зі своєю сім'єю.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:05

  Support BForward написав:Все прозаїчно - Андрій Васильвич в Чекаго зі своєю сім'єю.

Так, может, и Трамп сейчас прозаично в Чикаго со своей семьей :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:16

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:и з Самим.


Добрий день, Квесторе_поверніться!
З офіційцних джерел - Андрій Кисельов у відпусці в США, його сестра громадянка США. Повертається в Україну за два дні.

Дякую за спростування.
Отака вона ...неофіційна інфо. :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:42

Support BForward, з якими позитивами завершили перший квартал?
З офіційних джерел.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:43

  lubopytnaya написав:
  Support BForward написав:Все прозаїчно - Андрій Васильвич в Чекаго зі своєю сім'єю.

Так, может, и Трамп сейчас прозаично в Чикаго со своей семьей :D

Можливо і Сам там. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:22

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, з якими позитивами завершили перший квартал?
З офіційних джерел.


Квесторе_поверніться, фінансова звітність за 1 квартал 2017р. буде опублікована на сайті найближчим часом - на наступному тижні.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:15

Это худший банк с которым я сталкивался в своей жизни!!!

Я очень огорчен тем, как сотрудники банка относятся к клиентам. Вернее даже сказать никак. Клиенты верят им, надеются что их словам можно верить, но сотрудники постоянно врут. Говорят одно, а делают другое. Нас заставляет руководство так делать. На улице 2018 год, а мне стыдно. Стыдно за то, что Форвард Банк не имеет никакой совести и не несет ответ за свои слова, давшие клиентам. Постоянно и нагло врут. Говорят к примеру, что завтра сделаем, к нам обращаются и мы отказываем, не объясняя причину. Нас заставляют врать. Я больше этого не могу терпеть и собираюсь уходить из компании. Я никому из своих друзей и знакомых не рекомендовал бы связываться с этим банком. Потому что я знаю как им врут на каждом шагу. :(
sermoshkov
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:30

зачетный высеp, без единого факта :mrgreen:
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