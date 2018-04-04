sermoshkov написав:

Я очень огорчен тем, как сотрудники банка относятся к клиентам. Вернее даже сказать никак. Клиенты верят им, надеются что их словам можно верить, но сотрудники постоянно врут. Говорят одно, а делают другое. Нас заставляет руководство так делать. На улице 2018 год, а мне стыдно. Стыдно за то, что Форвард Банк не имеет никакой совести и не несет ответ за свои слова, давшие клиентам. Постоянно и нагло врут. Говорят к примеру, что завтра сделаем, к нам обращаются и мы отказываем, не объясняя причину. Нас заставляют врать. Я больше этого не могу терпеть и собираюсь уходить из компании. Я никому из своих друзей и знакомых не рекомендовал бы связываться с этим банком. Потому что я знаю как им врут на каждом шагу.