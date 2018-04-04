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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3048304930503051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:39

  sermoshkov написав:Я очень огорчен тем, как сотрудники банка относятся к клиентам. Вернее даже сказать никак. Клиенты верят им, надеются что их словам можно верить, но сотрудники постоянно врут. Говорят одно, а делают другое. Нас заставляет руководство так делать. На улице 2018 год, а мне стыдно. Стыдно за то, что Форвард Банк не имеет никакой совести и не несет ответ за свои слова, давшие клиентам. Постоянно и нагло врут. Говорят к примеру, что завтра сделаем, к нам обращаются и мы отказываем, не объясняя причину. Нас заставляют врать. Я больше этого не могу терпеть и собираюсь уходить из компании. Я никому из своих друзей и знакомых не рекомендовал бы связываться с этим банком. Потому что я знаю как им врут на каждом шагу. :(

Вам можна лише поспівчувати. :(
Хто ці нехороші люди з керівництва?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48

  sermoshkov написав: Нас заставляют врать. Я больше этого не могу терпеть и собираюсь уходить из компании. Я никому из своих друзей и знакомых не рекомендовал бы связываться с этим банком. Потому что я знаю как им врут на каждом шагу. :(

Ломбард норм. Нужно держать все под контролем и тогда очень даже неплохо в банке обслуживаться.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:02

  sermoshkov написав:Я очень огорчен тем, как сотрудники банка относятся к клиентам. Вернее даже сказать никак. Клиенты верят им, надеются что их словам можно верить, но сотрудники постоянно врут. Говорят одно, а делают другое. Нас заставляет руководство так делать. На улице 2018 год, а мне стыдно. Стыдно за то, что Форвард Банк не имеет никакой совести и не несет ответ за свои слова, давшие клиентам. Постоянно и нагло врут. Говорят к примеру, что завтра сделаем, к нам обращаются и мы отказываем, не объясняя причину. Нас заставляют врать. Я больше этого не могу терпеть и собираюсь уходить из компании. Я никому из своих друзей и знакомых не рекомендовал бы связываться с этим банком. Потому что я знаю как им врут на каждом шагу. :(


Покайтесь - в чём обманываете клиентов? :D
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Врут во всех банках, чаше для своей выгоды, а также из за не компетентности и не знания продуктов банка.
pavyak
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