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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:10
у фарсираваном
2го маскали на картошке, т.е. в ИБ буде "технична неможливість", а отд. будут работать в обычном режиме - 4 фавбэка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:12
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:51
Добрий день, Квесторе_поверніться!
На сьогоднішній день графік роботи на травневі свята не встановлено. Графік роботи відділень буде опублікований на сайті в розділі "Оголошення" в кінці місяця.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:09
Добрый день, Алексей77.
Приносим извинения за временные неудобства. Зону 24/7 закрыли до 11 апреля 2018 года из-за взрыва банкомата Приватбанка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:19
Уважаемые коллеги!
Я до 16.04.2018 буду находиться в отпуске. С радостью отвечу на все Ваши вопросы с понедельника 16 апреля. Благодарю за понимание.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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