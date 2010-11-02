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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3049305030513052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:03

Support BForward, 2 травня року 2018 в якому режимі працює Фарс?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24349
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:10

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, 2 травня року 2018 в якому режимі працює Фарс?

у фарсираваном :mrgreen:
2го маскали на картошке, т.е. в ИБ буде "технична неможливість", а отд. будут работать в обычном режиме - 4 фавбэка :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24120
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 2710 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:12

  clientage написав:4 фавбэка :mrgreen:

Дир, кассир, девочка.
Кто 4-й ? Охранник со сканвордом ?
mustbe
 
Повідомлень: 371
З нами з: 27.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:51

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, 2 травня року 2018 в якому режимі працює Фарс?


Добрий день, Квесторе_поверніться!
На сьогоднішній день графік роботи на травневі свята не встановлено. Графік роботи відділень буде опублікований на сайті в розділі "Оголошення" в кінці місяця.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:09

  Алексей77 написав:не работает зона 24 на пер. Армянский, Харьков

Добрый день, Алексей77.
Приносим извинения за временные неудобства. Зону 24/7 закрыли до 11 апреля 2018 года из-за взрыва банкомата Приватбанка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:19

Уважаемые коллеги!
Я до 16.04.2018 буду находиться в отпуске. С радостью отвечу на все Ваши вопросы с понедельника 16 апреля. Благодарю за понимание.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:02

Хорошо отдохнуть !
mustbe
 
Повідомлень: 371
З нами з: 27.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:02

Гарної вам відпустки, шановий оф. представик ФОрвада!

і - ВЕселих Свят!

дякую, що ви з нами.
+50грн !
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greenozon
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З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:27

  greenozon написав:Гарної вам відпустки, шановий оф. представик ФОрвада!

і - ВЕселих Свят!

дякую, що ви з нами.


Спасибо! Вас также с наступающим праздником Пасхи!
Желаю Вам солнечного настроения и уверенности в завтрашнем дне!
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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  #<1 ... 3049305030513052
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