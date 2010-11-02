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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:10
у фарсираваном
2го маскали на картошке, т.е. в ИБ буде "технична неможливість", а отд. будут работать в обычном режиме - 4 фавбэка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:12
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:51
Добрий день, Квесторе_поверніться!
На сьогоднішній день графік роботи на травневі свята не встановлено. Графік роботи відділень буде опублікований на сайті в розділі "Оголошення" в кінці місяця.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:09
Добрый день, Алексей77.
Приносим извинения за временные неудобства. Зону 24/7 закрыли до 11 апреля 2018 года из-за взрыва банкомата Приватбанка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:19
Уважаемые коллеги!
Я до 16.04.2018 буду находиться в отпуске. С радостью отвечу на все Ваши вопросы с понедельника 16 апреля. Благодарю за понимание.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:02
Гарної вам відпустки, шановий оф. представик ФОрвада!
і - ВЕселих Свят!
дякую, що ви з нами.
+50грн !
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:27
Спасибо! Вас также с наступающим праздником Пасхи!
Желаю Вам солнечного настроения и уверенности в завтрашнем дне!
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
н-да уж...."досить тату торгувати -нічим здачі давати ...)) "
Відповідно до звітності банку “Форвард” (Forward Bank), на 01 квітня він мав від’ємне значення регулятивного капіталу на рівні -242,6 млн грн, тоді як на 01 березня було -229,2 млн грн.
За даними НБУ, збиток банку “Форвард” у січні-лютому склав 14,9 млн грн, а за підсумками всього 2017 року - 639,3 млн грн (5-ий за величиною збиток у банківській системі).
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