RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3050305130523053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 396
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  -VICTOR- написав:(5-ий за величиною збиток у банківській системі).


і хто ж обігнав (решту чотири)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3050305130523053
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5530, 5531, 5532
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55311 7119436
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 23:05
curiousobro
Банк Глобус 1 ... 311, 312, 313
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3127 430148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 22:19
Кассандра
Банк Земельний Капiтал 1 ... 13, 14, 15
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
145 26806
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 21:43
chipmunk
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55312)
07.04.2018 00:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.