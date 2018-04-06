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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3050305130523053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  -VICTOR- написав:(5-ий за величиною збиток у банківській системі).


і хто ж обігнав (решту чотири)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:05

Для свинорылов акция

Достаеим с полок?
За 500 грн покупки дают 100 грн кеш-бек(20%) на первую покупку
и ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТОК 5 % согласно категорий
http://www.forward-bank.com/about/actio ... 4.2018.pdf
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:20

BBC
я пока не участник акции :(

Учасники Акції - Клієнти, які до початку Акції уклали Договір по одному із продуктів
Банку, визначених у таблиці 1 та були повідомлені про можливість участі в конкретній
акційній пропозиції одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення,
автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний
дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:28

У вас не лежала на полке?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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З нами з: 12.08.10
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:35

  BBC написав:У вас не лежала на полке?

не лежала :oops:
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Подякував: 14 раз.
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