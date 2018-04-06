і хто ж обігнав (решту чотири)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:05
Для свинорылов акция
Достаеим с полок?
За 500 грн покупки дают 100 грн кеш-бек(20%) на первую покупку
и ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТОК 5 % согласно категорий
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:20
BBC
я пока не участник акции
Учасники Акції - Клієнти, які до початку Акції уклали Договір по одному із продуктів
Банку, визначених у таблиці 1 та були повідомлені про можливість участі в конкретній
акційній пропозиції одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення,
автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний
дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.
Додано: Суб 07 кві, 2018 16:21
1.каждый месяц дают 100 грн кеш-бек(20%)на первую покупку?
2. оплата коммуналки пойдет как покупка?
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
а кто нибудь уже получил уведомление об акции?!? когда рассылали?
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